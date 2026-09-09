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Запуганный свидетель спустя 26 лет раскрыл имя убийцы авторитета Хобота

Запуганный свидетель спустя 26 лет раскрыл имя убийцы авторитета Хобота

"112" В Ульяновске спустя 26 лет задержали предполагаемого исполнителя убийства криминального авторитета Валерия Хабатулина, более известного как Хобот.

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