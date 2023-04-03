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Подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге Трепову задержали силовики

Подозреваемую в причастности к взрыву в Петербурге Трепову задержали силовики

Сотрудники правоохранительных органов совместно с оперативным службами задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе на Университетской набережной в Петербурге, жертвой которого стал военкор Владлен Татарский, сообщили в СК.

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