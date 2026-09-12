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Аргументы недели

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Зеленский капитулирует перед неутешительной для «незалежной» реальностью? От запретов на переговоры с Москвой к готовности встретиться с Путиным

Зеленский капитулирует перед неутешительной для «незалежной» реальностью? От запретов на переговоры с Москвой к готовности встретиться с Путиным

Недавнее заявление Владимира Зеленского о готовности встретиться с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами в декабре стало очередной яркой иллюстрацией того, как быстро категоричные политические ультиматумы Киева разбиваются о суровую геополитическую реальность.

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