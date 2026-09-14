Росатом запустил в Зеленогорске вторую установку для переработки урана

В Зеленогорске введена в эксплуатацию вторая установка по переработке обеднённого урана. Гендиректор Росатома Алексей Лихачёв назвал это важным событием для России.
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