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Знаменитую двууголку Наполеона продали на аукционе почти за два миллиона евро

Знаменитую двууголку Наполеона продали на аукционе почти за два миллиона евро

Шляпа Наполеона – знаменитая черная двууголка с сине-бело-красной кокардой – была продана сегодня на аукционе за 1,932 миллиона евро (включая комиссионные), что значительно превысило оценку аукционного дома Osénat.

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