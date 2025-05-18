Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Соседи смеялись над моей ржавой бочкой — а теперь просят сделать такое же приспособление, дачники точно оценят

Соседи смеялись над моей ржавой бочкой — а теперь просят сделать такое же приспособление, дачники точно оценят

Честно говоря, сколько лет этой бочке — не знаю. Она у меня на участке с тех пор, как я дом купил. Стояла себе в углу, ржавая, вся в шрамах — явно повидала жизнь.

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Комментарии
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W
Walery
Блин... пока автор объяснил то, что можно двумя словами сказать... - описяться можно.
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