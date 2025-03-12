Интерактивный световой арт-объект появится в районе Щукино

На общественной территории жилого комплекса, строящегося на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Берзарина, планируется создать интерактивный арт-объект «Сияние», который будет менять яркость и цвет в зависимости от прикосновений или движения.
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