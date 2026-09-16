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Юрист Костин рассказал о риске покупки квартиры с постоянным жильцом

Юрист Костин рассказал о риске покупки квартиры с постоянным жильцом

Руководитель юридического агентства Дмитрий Костин рассказал, что при покупке квартиры можно столкнуться с жильцом, сохранившим право на постоянное проживание даже после смены собственника.

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