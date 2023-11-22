Путин на онлайн-саммите G20: Россия выступает за восстановление духа открытого и взаимовыгодного сотрудничества в мире

Принимая участие в онлайн-саммите G20, президент России отметил, что серьезные проблемы в мировой экономике, в частности инфляция, являются следствием необдуманных действий ряда стран, которые вливали денежную массу в свои экономики и спровоцировали рост цен и глобальную инфляциюРоссия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, военные действия — всегда трагедия, и нужно думать об их прекращении.