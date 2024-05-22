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Стоимость билетов на концерт Орбакайте в США составила от 89 долларов

Стоимость билетов на концерт Орбакайте в США составила от 89 долларов

Долгое время популярная певица Кристина Орбакайте старалась усидеть на двух стульях. Большую часть жизни она проводит в Соединенных Штатах Америки, однако деньги обычно зарабатывала на концертах в России.

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