Стоимость билетов на концерт Орбакайте в США составила от 89 долларов

Долгое время популярная певица Кристина Орбакайте старалась усидеть на двух стульях. Большую часть жизни она проводит в Соединенных Штатах Америки, однако деньги обычно зарабатывала на концертах в России.
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