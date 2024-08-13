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Царьград

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Эти продукты укрепят сосуды и спасут от тромбозов

Эти продукты укрепят сосуды и спасут от тромбозов

Учёные перечислили продукты, способствующие здоровью кровеносных сосудов.В ходе новых исследований учёные убедились, что сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев вызваны образом жизни, а не наследственностью.

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