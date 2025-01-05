Святки в России: традиции, обычаи и история праздника от звезды до воды

В России начинают отмечать Святки, период празднования от Рождества до Крещения Господнего. Узнайте о традициях, включая семейные трапезы и колядки, а также о том, как в древности даже цари раздавали милостыню заключенным, превращаясь в простолюдинов.
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