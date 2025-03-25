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Кабмин продлил возможность получать отпуск при усыновлении ребенка

Кабмин продлил возможность получать отпуск при усыновлении ребенка

Утверждены правила предоставления отпусков работникам, которые усыновили ребенка. Соответствующее постановление уже подписано, мера будет действовать с 1 сентября текущего года и до 1 сентября 2031 года, в правительстве РФ.

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