Кабмин продлил возможность получать отпуск при усыновлении ребенка

Утверждены правила предоставления отпусков работникам, которые усыновили ребенка. Соответствующее постановление уже подписано, мера будет действовать с 1 сентября текущего года и до 1 сентября 2031 года, в правительстве РФ.
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