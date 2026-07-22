ВС РФ ударили по портам Украины и военным объектам в Одесской области

Минувшей ночью ВС РФ продолжили наносить удары по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ, и военным объектам в Одесской области.
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