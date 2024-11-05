На ул.Воровского в Казани временно перенесут остановку

На улице Воровского в Казани временно перенесут остановку общественного транспорта. Кроме того, будет закрыт заезд к одному из многоквартирных домов, сообщили в мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии