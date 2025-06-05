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Разработано нетоксичное стекло для защиты от радиации

Разработано нетоксичное стекло для защиты от радиации

Образцы стекол разного состава. Источник фото: Родион Нарудинов / УрФУ Международная группа исследователей, в составе которой ученый Уральского федерального университета, разработала новый тип боросиликатных стекол.

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