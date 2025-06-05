Разработано нетоксичное стекло для защиты от радиации

Образцы стекол разного состава. Источник фото: Родион Нарудинов / УрФУ Международная группа исследователей, в составе которой ученый Уральского федерального университета, разработала новый тип боросиликатных стекол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии