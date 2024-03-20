Пловчиха, победившая лейкемию, квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года

Японская пловчиха Рикако Икээ, которая победила лейкемию перед участием в Олимпийских играх 2020 года в Токио, обеспечила себе место и на Олимпийских играх 2024 года в Париже (третьем своём участии в Олимпиаде), заняв второе место в финале на дистанции 100 метров баттерфляем на национальном отборочном турнире Японии.
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