Пловчиха, победившая лейкемию, квалифицировалась на Олимпийские игры 2024 года

Японская пловчиха Рикако Икээ, которая победила лейкемию перед участием в Олимпийских играх 2020 года в Токио, обеспечила себе место и на Олимпийских играх 2024 года в Париже (третьем своём участии в Олимпиаде), заняв второе место в финале на дистанции 100 метров баттерфляем на национальном отборочном турнире Японии.