🧑⚖️ Житель Симферопольского района получил срок за призывы к экстремизму в соцсетях 35‑летний мужчина публиковал в соцсетях призывы к насильственным действиям по национальному признаку.
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🧑⚖️ Житель Симферопольского района получил срок за призывы к экстремизму в соцсетях 35‑летний мужчина публиковал в соцсетях призывы к насильственным действиям по национальному признаку.