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«Послан мне судьбой»: почему кажется, что знаешь человека всю жизнь, хотя видишь первый раз

«Послан мне судьбой»: почему кажется, что знаешь человека всю жизнь, хотя видишь первый раз

Вы общались всего лишь пару часов, но есть ощущение, что вы родственные души. Человеку хочется доверить все секреты, рассказать о самом сокровенном.

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