Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она? Ну вот, уже появились сведения об итоговой декларации или коммюнике по поводу саммита в Швейцарии, а также распределении голосов стран-участниц саммита.
Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Хорошо написано! "Не к ночи упомянутый Ермак","политический подкаблучник Шольц", "евро политическая проституция" etc. Удачи автору! С орфографией, надеюсь, справитесь?
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12 час.
Юрий Ильинов
Спасибо за хороший коммент. На орфографию, извиняюсь, внимания не обращаю. В своё время Нелли много корректировала. Я вначале тоже пробовал. Однако, однажды нарвался на старорусское написание и получил втык от автора. После этого ничего нигде не трогаю.
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10 час.
ШН
Шеин Никита
Согласен. Содержание важнее! И как не согласиться с А.С.Пушкиным? "Как уст румяных без улыбки, Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю. " (Евгений Онегин)
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7 час.
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