Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?

Юрий Ильинов

Спасибо за хороший коммент. На орфографию, извиняюсь, внимания не обращаю. В своё время Нелли много корректировала. Я вначале тоже пробовал. Однако, однажды нарвался на старорусское написание и получил втык от автора. После этого ничего нигде не трогаю.