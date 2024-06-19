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Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?

Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?

Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она? Ну вот, уже появились сведения об итоговой декларации или коммюнике по поводу саммита в Швейцарии, а также распределении голосов стран-участниц саммита.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Хорошо написано! &quot;Не к ночи упомянутый Ермак&quot;,&quot;политический подкаблучник Шольц&quot;, &quot;евро политическая проституция&quot; etc.  Удачи автору! С орфографией, надеюсь, справитесь?
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12 час.
Юрий Ильинов
Спасибо за хороший коммент. На орфографию, извиняюсь, внимания не обращаю. В своё время Нелли много корректировала. Я вначале тоже пробовал. Однако, однажды нарвался на старорусское написание и получил втык от автора.  После этого ничего нигде не трогаю.
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10 час.
ШН
Шеин Никита
Согласен. Содержание важнее! И как не согласиться с А.С.Пушкиным?   &quot;Как уст румяных без улыбки, Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю. &quot; (Евгений Онегин)
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