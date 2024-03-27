В «ЦСО» Миллеровского района в гостях побывал Отец Владимир

Отец Владимир привез в дар церковные книги. Некоторые подопечные с удовольствием слушали о нашей православной вере, о том как это важно, особенно в данный момент, сплотиться и молиться за судьбу нашей страны.
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