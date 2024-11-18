США вступили в войну с Россией напрямую? Какой план у ВС РФ

Кортеж президента России Владимира Путина срочно приезжал в Кремль. Согласно источникам Telegram-канала INSIDER-T, Франция и Великобритания решили отменить ограничения на военные удары по России для Украины после того, как Байден дал разрешение Киеву использовать дальнобойные ATACMS для защиты украинских сил на курском направлении.
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