NYT: тарифная война Вашингтона с Пекином ставит под угрозу фермеров в США

Тарифная война между США и Китаем ставит под угрозу американских фермеров, пишет New York Times. Издание напоминает, что американский лидер Дональд Трамп уже вводил тарифные пошлины против Китая во время своего первого президентского срока, вследствие чего КНР отказалась от закупки американских соевых бобов.