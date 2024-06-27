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Царьград

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Попытка госпереворота пресечена в Боливии

Попытка госпереворота пресечена в Боливии

Группа военных под предводительством генерала Суньиги ворвалась в здание правительства страныПопытка государственного переворота в Боливии была совершена 26 июня.

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