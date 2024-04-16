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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае полицейские разыскали ушедшую из дома 9-летнею девочку

В дежурную часть отдела полиции № 4 (Фрунзенского района) УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение 37-летней местной жительницы о безвестном исчезновении несовершеннолетней.

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