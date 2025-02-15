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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кондратюк, Мишина и Галлямов победили, Винисиус хочет 25 млн в год, Медина близок к уходу из «Спартака», «Челси» разгромлен, Брезаз-Буше выиграла спринт, Мусиала продлил контракт и другие новости

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу пар в финале Гран-при России, вторыми в Красноярске стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертую строчку.

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