О результатах работы и достижениях ТПП России рассказал ее глава Сергей Катырин

Первая торгово-промышленная палата появилась еще 400 лет назад в Марселе. Российской ТПП исполняется 30 лет, цель ее создания — объединение и совместное решение проблем предпринимателей, разработка правил ведения бизнеса, рассказал РБК глава Российской торгово-промышленной компании Сергей Катырин.