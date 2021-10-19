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О результатах работы и достижениях ТПП России рассказал ее глава Сергей Катырин

О результатах работы и достижениях ТПП России рассказал ее глава Сергей Катырин

Первая торгово-промышленная палата появилась еще 400 лет назад в Марселе. Российской ТПП исполняется 30 лет, цель ее создания — объединение и совместное решение проблем предпринимателей, разработка правил ведения бизнеса, рассказал РБК глава Российской торгово-промышленной компании Сергей Катырин.

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