В «Смоленскэнерго» новый руководитель

Ресурсоснабжающую компанию в Смоленске долгое время возглавлял депутат из соседнего региона Исполняющим обязанности директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» стал Александр Колдунов (на заглавном снимке), сообщили сегодня на планёрке в мэрии областного центра.