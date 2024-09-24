В «Смоленскэнерго» новый руководитель

Ресурсоснабжающую компанию в Смоленске долгое время возглавлял депутат из соседнего региона Исполняющим обязанности директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» стал Александр Колдунов (на заглавном снимке), сообщили сегодня на планёрке в мэрии областного центра.
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