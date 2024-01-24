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Наталья Дабижа хранит оригинальную Шапокляк из фильма Качанова

Наталья Дабижа хранит оригинальную Шапокляк из фильма Качанова

На фестивале анимации и литературы «Пушкин и…» в музее-заповеднике А.С.Пушкина «Михайловское» Наталья Борисовна представляла в первой после смерти композитора Геннадия Гладкова ретроспективе свои фильмы «О рыбаке и рыбке» и «История любви одной лягушки», а также «Севильского цирюльника», снятого по заказу британской студии по одноименной опере Россини и комедии Бомарше, и «Авраама» из цикла «Ветхий завет.

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