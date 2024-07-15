Описан сценарий ядерного разоружения России

Вчера 5K прочитали Противостояние России с Западом выходит на новый виток: США планируют разместить в Германии ракеты Tomahawk и другие дальнобойные ударные системы, а в Москве заявляют о корректировке ядерной доктрины.
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