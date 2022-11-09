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КХЛ. «Металлург» против «Авангарда», минское «Динамо» примет «Спартак», «Локомотив» в гостях у «Сочи»

«Металлург» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Минское «Динамо» сыграет со «Спартаком», «Сочи» примет «Локомотив».

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