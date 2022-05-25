Еще один «испуганный патриот» хочет вернуться в Россию. Чулпан Хаматова

В феврале эмигрировала в Латвию, рассказывала журналистам, что не может вернуться в РФ, так как боится «страшных репрессий», которым подвергаются ее коллеги, несогласные с политикой руководства страны и выступающие против спецоперации на Украине.
В феврале эмигрировала в Латвию, рассказывала журналистам, что не может вернуться в РФ, так как боится «страшных репрессий», которым подвергаются ее коллеги, несогласные с политикой руководства страны и выступающие против спецоперации на Украине.
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