Неожиданно: Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию

Валентина

И правильно делают! А нам слабО посмотреть на умных и последовать их примеру? А мы что, не можем придержаться такой же "личной гигиены" и запретить въезд всякого мусора: мигрантов из наших бывших союзных? Нам пофиг, что к нам везут болезни. тараканов, наркотики...? Неужели не противно?! Ладно, ехали бы нормальные люди, так нет же, едет всякая шваль , которая своей стране не нужна, а мы подбираем! 🤮 Предоставляем работу, гражданство, жилье, пособия... Умные так делают???? Весь мир уже над нами смеется и ни во что не ставит. А нам "хоть плюй в глаза - все божья роса"! 😡