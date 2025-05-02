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Неожиданно: Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию

Неожиданно: Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию

  Пока некоторые убеганты продолжают почему-то негодовать из-за России, жизнь нам всё чаще показывает, что по-настоящему их «прессуют» всё же в Европе.

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Комментарии
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Валентина
И правильно делают! А нам слабО посмотреть на умных и последовать их примеру?  А мы что, не можем придержаться такой же &quot;личной гигиены&quot; и запретить въезд всякого мусора: мигрантов из наших бывших союзных? Нам пофиг, что к нам везут болезни. тараканов, наркотики...? Неужели не противно?! Ладно, ехали бы нормальные люди, так нет же, едет всякая шваль , которая своей стране не нужна, а мы подбираем! 🤮 Предоставляем работу, гражданство, жилье, пособия... Умные так делают???? Весь мир уже над нами смеется и ни во что не ставит. А нам &quot;хоть плюй в глаза - все божья роса&quot;! 😡
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