Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске "горят" сроки благоустройства нескольких территорий

В Смоленске "горят" сроки благоустройства нескольких территорий

Главный муниципальный заказчик назвал основные причины задержек В списке аутсайдеров среди благоустраиваемых общественных территорий Смоленска оказались пять адресов.

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