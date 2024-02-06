В Прокуратуре Магаданской области прошло расширенное заседание коллегии

В работе коллегии приняли участие начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов, губернатор области Сергей Носов, прокурор области Дмитрий Разуваев, и.
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