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В Подмосковье полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров

В Подмосковье полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении денежных средств задержаны две женщины в возрасте 32 и 49 лет, одна из которых ранее неоднократно судима.

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