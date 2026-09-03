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Царьград

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Что задумала Россия на зиму? Полковник Литовкин сказал: "Украине лучше капитулировать"

Что задумала Россия на зиму? Полковник Литовкин сказал: "Украине лучше капитулировать"

Пока официальный Киев делает вид, что всё под контролем, реальность становится всё мрачнее. На днях Мария Захарова напомнила: рекомендация эвакуироваться иностранным дипломатам и гражданам из украинской столицы сохраняет актуальность.

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