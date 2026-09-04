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Тренер «Галатасарая» Бурук: «Привычная позиция для Батракова – десятка. Мне понравилась игра в прошлом матче после выхода Алексея – его взаимодействие с партнерами и качество передач»

Главный тренер « Галатасарая » Окан Бурук прокомментировал выступление полузащитника Алексея Батракова в матче чемпионата Турции против « Истанбула » (3:2).

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