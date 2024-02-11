К чему приведет самая мощная за семь лет вспышка на Солнце выше X3.3 баллов Алёна Юрьева9 февраля около 16 часов по московскому времени произошло событие, которое стало одним из самых значимых в космосе за последние семь лет.
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