Агенты ФБР изъяли телефоны мэра Нью-Йорка

Агенты ФБР конфисковали телефоны и электронные устройства мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в рамках федерального расследования финансирования его предвыборной кампании, сообщил в пятницу один из его адвокатов.
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