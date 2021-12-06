Более 70 миллионов доз наркотиков не попали на улицы Крыма в 2021 году благодаря полиции

В декабре 2021 служба по контролю за оборотом наркотиков отмечает 30-летний юбилей. Благодаря деятельности сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК за год на улицы не попало более 70 миллионов доз запрещённых веществ.