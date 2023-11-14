Один шаг – и экономика России мертва: Как ЦБ банкротит бизнес

Один шаг – и экономика России мертва. Константин Малофеев рассказал, как ЦБ банкротит бизнес. Он объяснил, что сегодня беспокоит отечественных предпринимателей и как, по его мнению, следует реформировать Центробанк.
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