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14 октября организаторы и партнеры Всероссийского экономического диктанта раскроют детали его проведения

14 октября в 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная восьмой общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», организованной Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров, включающих ведущие вузы России.

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