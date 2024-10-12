14 октября организаторы и партнеры Всероссийского экономического диктанта раскроют детали его проведения

14 октября в 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная восьмой общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», организованной Вольным экономическим обществом России при поддержке Фонда Юрия Лужкова и других партнеров, включающих ведущие вузы России.