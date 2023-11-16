Туманные перспективы: эксперты о результатах встречи Байдена и Си

США и Китай хотели продемонстрировать важность стабилизации отношений, несмотря на конкуренцию, отмечают американские аналитики, комментирующие результаты встречи Байдена и Си Цзиньпина, состоявшейся 15 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии