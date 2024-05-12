В России уже разрабатывается компактная АЭС для базы на Луне

Возможный вид лунной базы. Рендер: КБ Южное Как рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, инженеры корпорации уже приступили к разработке ядерной энергетической установки, которая станет снабжать энергией российскую станцию на Луне.
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