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В России уже разрабатывается компактная АЭС для базы на Луне

В России уже разрабатывается компактная АЭС для базы на Луне

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