Когда начинается жизнь человека по Библии? Неприятный ответ для верующих

В западном мире, в том числе в России, идут споры между сторонниками и противниками абортов. Это одна из самых актуальных тем, потому что она связана с двумя важными для общества ценностями - свобода выбора и ценность человеческой жизни.
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