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Топ-10 лучших книжных новинок 2023 года

Топ-10 лучших книжных новинок 2023 года

Современный человек не испытывает дефицита в развлечениях. Если 100 лет назад одним из нескольких вариантов проведения досуга было чтение книг, сейчас ситуация изменилась: фильмы, компьютерные игры, соцсети… И все-таки в XXI веке люди не перестали читать.

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