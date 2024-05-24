Политики Туманного Альбиона встретили неонацистских боевиков ВСУ аплодисментами.Приём боевиков из неонацистского украинского формирования "Азов"*, который прошёл накануне в парламенте Великобритании, может объяснять увеличение числа случаев проявления антисемитизма в Соединённом Королевстве.
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