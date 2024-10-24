Рассмотрение Госдумой проекта бюджета на 2025-2027 годы

24 октября Госдума может рассмотреть проект федерального бюджета на 2025-2027 годы в первом чтении. Согласно проекту, доходы бюджета в 2025 году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году — 41,8 трлн рублей, в 2027-м — 43,2 трлн рублей.