Хозяин ищет — кот сидит: самые нелепые укрытия пушистых

Пушистые любимцы обожают ставить владельцев в неловкое положение. Чем еще объяснить их тягу к самым абсурдным и неподходящим уголкам жилища?Устроившись там, животные выглядят абсолютно счастливыми, словно нашли лучшее место на свете, о котором больше никто не догадывается.
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